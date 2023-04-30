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З Кізомиса на Херсонщині евакуювали всіх дітей

30 квітня 2023 22:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
З Кізомиса на Херсонщині евакуювали всіх дітей
Батьки евакуйовуються зі своїми дітьми через обстріли росіян. Фото: Reuters
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У неділю, 30 квітня, із села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. Родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і знаходяться в безпеці.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню", — ідеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки, однак дітей встигли вивезти.

"Родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і знаходяться в безпеці", — підкреслив Прокудін.

Він закликав людей, які живуть у населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикувати і зробіть вибір на користь безпеки та евакуації.

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Херсонську область. Наприклад, за минулу добу, 29 квітня, російська армія майже 30 разів обстрілювали Херсонщину. Загинула одна людина, поранення отримав ще один місцевий житель.

А напередодні ввечері 28 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині. 

Загинула одна людина. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення.

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