Из Крыма начали вывозить топ-менеджеров российских госкомпаний
Российские власти приказали выезжать из оккупированного Крыма руководителям региональных филиалов государственных компаний РФ. Речь идет как о банковских структурах, так и о Крымской железной дороге.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Эвакуация в Крыму
На оккупированном еще в 2014 году полуострове Крым российские захватчики приступают к эвакуации.
Но вывозить оккупанты планируют не всех пророссийски настроенных жителей, а только избранных.
Кого будут вывозить в Россию
Приказ о грядущей эвакуации получили руководители представительств российских государственных компаний.
Речь идет как о руководстве государственных банков, так и о топ-менеджерах Крымской железной дороги.
Также в приказах говорится, что уехать из Крыма должны и члены семей руководителей.
Эвакуация пока проводится в формате оплачиваемого отпуска.
Напомним, на днях официальный городской голова Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров заявил, что российские оккупанты, переехавшие в Крым после аннексии 2014 года, начали бежать с полуострова в Россию.
Таких случаев стало так много, что на КПП "Чонгар" начали формироваться огромные очереди.