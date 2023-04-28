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Из Крыма начали вывозить топ-менеджеров российских госкомпаний

28 апреля 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Из Крыма начали вывозить топ-менеджеров российских госкомпаний
Керченский мост — единственный относительно безопасный путь эвакуации из Крыма. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские власти приказали выезжать из оккупированного Крыма руководителям региональных филиалов государственных компаний РФ. Речь идет как о банковских структурах, так и о Крымской железной дороге.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Эвакуация в Крыму

На оккупированном еще в 2014 году полуострове Крым российские захватчики приступают к эвакуации.

Но вывозить оккупанты планируют не всех пророссийски настроенных жителей, а только избранных.

Кого будут вывозить в Россию

Приказ о грядущей эвакуации получили руководители представительств российских государственных компаний.

Речь идет как о руководстве государственных банков, так и о топ-менеджерах Крымской железной дороги.

Также в приказах говорится, что уехать из Крыма должны и члены семей руководителей.

Эвакуация пока проводится в формате оплачиваемого отпуска.

Напомним, на днях официальный городской голова Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров заявил, что российские оккупанты, переехавшие в Крым после аннексии 2014 года, начали бежать с полуострова в Россию.

Таких случаев стало так много, что на КПП "Чонгар" начали формироваться огромные очереди.

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