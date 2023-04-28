З Криму почали вивозити топменеджерів російських держкомпаній

Керченський міст — єдиний відносно безпечний шлях евакуації із Криму. Фото: росЗМІ

Російська влада наказала виїжджати з окупованого Криму керівникам регіональних філій державних компаній РФ. Йдеться як про банківські структури, так і про Кримську залізницю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На окупованому ще 2014-го року півострові Крим російські загарбники розпочинають евакуацію.

Але вивозити окупанти планують не усіх проросійськи налаштованих мешканців, а лише обраних.

Кого будуть вивозити до Росії

Наказ про майбутню евакуацію отримали керівники представництв російських державних компаній.

Йдеться як про керівництво державних банків, так і про топменеджерів Кримської залізниці.

Також в наказах йдеться про те, що виїхати з Криму мають члени родин керівників.

Евакуація поки що проводиться у форматі оплачуваної відпустки.

Нагадаємо, днями офіційний міський голова Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров заявив, що російські окупанти, які переїхали до Криму після анексії 2014-го року, почали втікати з півострова до Росії.

Таких випадків стало настільки багато, що на КПП “Чонгар” почали формуватися величезні черги.