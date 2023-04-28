З Криму почали вивозити топменеджерів російських держкомпаній
Російська влада наказала виїжджати з окупованого Криму керівникам регіональних філій державних компаній РФ. Йдеться як про банківські структури, так і про Кримську залізницю.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Евакуація в Криму
На окупованому ще 2014-го року півострові Крим російські загарбники розпочинають евакуацію.
Але вивозити окупанти планують не усіх проросійськи налаштованих мешканців, а лише обраних.
Кого будуть вивозити до Росії
Наказ про майбутню евакуацію отримали керівники представництв російських державних компаній.
Йдеться як про керівництво державних банків, так і про топменеджерів Кримської залізниці.
Також в наказах йдеться про те, що виїхати з Криму мають члени родин керівників.
Евакуація поки що проводиться у форматі оплачуваної відпустки.
Нагадаємо, днями офіційний міський голова Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров заявив, що російські окупанти, які переїхали до Криму після анексії 2014-го року, почали втікати з півострова до Росії.
Таких випадків стало настільки багато, що на КПП “Чонгар” почали формуватися величезні черги.