Бавовна в Криму 24 квітня: ЗСУ розпочали деокупацію півострова

Флот російських окупантів у Севастополі. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Українська армія розпочала сезон "бавовни" в Криму, наголосили у Силах оборони півдня, відтак окупантам слід звикнути: тихо у Криму цього літа не буде. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у недавньому інтерв'ю NV заявив: зовсім скоро ЗСУ зайдуть на півострів. План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.

То яким буде сезон "бавовни" у Криму і як саме ЗСУ деокупують півострів — читайте у Новини.LIVE далі.

Читайте також:

Ігри у пісочок в Криму закінчились

Росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, слід звикати до повітряної тривоги та готуватися до сезону "бавовни". Мовляв, до пляжів в окупантів справи не дійдуть. Вони там вже награлися у пісочок і на цьому їх ігри й закінчаться.

"Цьогорічний теплий період року в Криму оголошується "сезоном бавовни, а не просто курорту", — заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 23 квітня 2023 року.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Вже за 12 годин після цього, під ранок понеділка 24 квітня, окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників. Це сталося у Севастополі, де базується Чорноморський флот РФ.

Чорноморський флот РФ в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

OSINT-спільнота повідомляє про успішну атаку дрона на базу 68 бригади кораблів Чорноморського флоту. Але офіційних підтверджень поки немає. Від вибухів у Севастопольській бухті у будівлях, що поруч, повилітали шибки та вікна.

Вибиті вікна у будівлях у Севастопольській бухті. Фото: ТГ-канал Цаплієнко

"Ми враховуємо природні фактори і як тільки на морі вщухає шторм і наступає більш-менш спокійна та лагідна погода, окупантам мають пригодитися ті окопи. Недаремно ж рили. Треба виправдовувати людський труд і таким чином. Вони вже мають отримати перше насіння і вони вже побачили вітер з нашого боку. Бавовна буде", — пообіцяла Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону вже у понеділок зранку, 24 квітня.



Пізніше Міноборони Росії також підтвердило атаку на базу Чорноморського флоту в Севастополі, але стверджує, що вона провалилась і всі три безпілотні катери були знищені.

Без деокупації Криму Україна не буде вільною

Деокупація півдня та Криму — є першочерговими планами для ЗСУ у майбутньому контрнаступі, відзначають українські військові експерти.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес. Фото: Новини.LIVE

Вперше таку думку торік висловив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес. За його словама, цілком ймовірно, що цьогоріч українська армія звільнить Крим і це станеться вже влітку. І саме Крим є першочерговим завданням, а не Донбас, як всі можуть подумати.

Українська армія на фронті. Фото: Reuters

"Подальший наступ [ЗСУ] не має звільнити, наприклад, Донбас. Це не буде його метою. Задача — це забезпечення умов для звільнення Криму. А ось коли Крим буде звільнено — Донбас піде слідом. Ключ — це Крим!" — ще раз наголосив американський генерал у недавньому інтервʼю для Radio NV.

Він також додав, що не уявляє сценарію, за якого б Україна почувала себе у безпеці, відновлювала свою економіку, а Росія в цей час і далі б перебувала у Криму.

"Подивіться на карту і ви зрозумієте, що Крим — це як встромлений у живіт України кинджал. Він буде таким доти, поки Росія зі своїми військами та авіацією перебуває там. Без деокупації Криму буде дуже складно відновити економіку. Тому я вважаю, що метою має бути саме звільнення півострова", — наголосив Годжес.

Як же вибити росіян із Криму: сценарії

Деокупація Криму і справді є важливою складовою у майбутньому контрнаступі ЗСУ, — у коментарі Новини.LIVE погоджується відомий український військовий експерт та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Однак цьому мають передувати зщинення військового потенціалу армії РФ та виснаження її кримського угруповання.

Військовий експерт Сергій Кузан. Фото: Новини.LIVE

"А от для цього нам необхідна далекобійна зброя. У Криму розташовується близько військових 200 обʼєктів, які активно використовують росіяни. Там зібране найкраще озброєння — і ППО, і аеродроми, і все це Україні необхідно буде знищувати і виснажувати кримське угруповання. Інакше атакувати не можна буде, бо це будуть важкі кровопролитні бої", — припустив Кузан.

Другою частиною контрнаступу ЗСУ стане руйнування Керченського мосту. Після його часткового підриву у жовтні 2022 року він все-таки ще частково функціонує та є важливою гілкою постачання Криму.

Підрив Кримського мосту 8 жовтня. Фото: Новини.LIVE

"Кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових компаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Нанесення ударів по військових обʼєктах у Криму — законні цілі ЗСУ. Для України не існує жодних червоних ліній, про які говорить російський диктатор", — зазначив у коментарі Новини.LIVE інший військовий експерт Сергій Снегирьов.

Військовий експерт Сергій Снегирьов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, нанесення ударів по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції з деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року.

"ЗСУ будуть в Криму навесні. Все йде по плану"

Нагадаємо, одна із останніх потужних кримських бавовн пролунала у Джанкої 20 березня.

Там розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України.

Було чутно кілька сильних вибухів та постріли зі стрілецької зброї. За даними української розвідки, вибухи знищили російські крилаті ракети "Калібр НК", які знаходилися там під час транспортування залізницею.

У нещодавньому інтервʼю Кирило Буданов вкотре підтвердив свій прогноз щодо заходу ЗСУ в Крим вже навесні цього року. За його словами, до кінця весни 2023 ще досить багато часу. Він уникає будь-якої конкретики, але запевняє: все йде по плану.