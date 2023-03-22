Из подвала атакованного дронами общежития в Ржищеве эвакуировали более 200 человек

В результате ночной атаки погибли четыре человека

В Ржищеве на Киевщине, куда попали несколько вражеских дронов , продолжаются поисково-спасательные работы. Из подвала общежития эвакуировали более 200 человек.

Об этом журналистам рассказал глава Национальной полиции области Андрей Небитов.

Подробности

Как известно, в ночь на 22 марта оккупанты выпустили по Киевщине вражеские дроны. Некоторые из них попали в общежитие в Ржищеве. Как следствие, четверо гражданских погибли, еще 20 находятся в больнице.

Многие жители спустились в подвал, именно это спасло им жизнь.

"Большинство людей спустились в подвал. Когда мы приехали ночью, то слышали крики. Из подвала эвакуировали более 200 человек. Но не все люди были в укрытии, некоторые остались на этажах, поэтому проводится поисково-спасательная операция", — сообщили правоохранители.

В общем, сейчас известно о четырех погибших. Среди них мужчина, проживавший в общежитии с семьей. Его сын был доставлен в больницу. А также погиб водитель скорой, приехавший на место трагедии во время третьей атаки дронов.

Напомним, ранее на массированную дроновую атаку отреагировал Президент Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там дается очередной преступный приказ атаковать мирное население Украины.