С начала мая Россия теряет инициативу в войне, — британская разведка

Российские войска в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска с начала мая начали уступать инициативу на фронте. Они только реагируют на действия украинской армии, а не пытаются активно действовать в достижении своих целей.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, российская оккупационная армия все чаще теряет инициативу и реагирует на те или иные действия Украины.

Это начало системно происходить с начала мая.

Чем занимаются оккупанты

С начала мая российские войска нанесли многочисленные воздушные удары по территории Украины. Но при этом фактически не достигли цели по уничтожению украинской противовоздушной обороны.

В оперативном плане командование оккупационных войск пытается создать резервы и разместить их в тех направлениях, где, по мнению россиян, произойдет контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Впрочем, и эти действия не эффективны из-за того, что приходится снимать войска и отправлять их на участки фронта в районе Бахмута, где необходимо восполнить пробелы.

Напомним, что россияне продолжают терроризировать и пытать работников на ЗАЭС.