Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С начала мая Россия теряет инициативу в войне, — британская разведка arrow

С начала мая Россия теряет инициативу в войне, — британская разведка

31 мая 2023 11:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
С начала мая Россия теряет инициативу в войне, — британская разведка
Российские войска в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска с начала мая начали уступать инициативу на фронте. Они только реагируют на действия украинской армии, а не пытаются активно действовать в достижении своих целей.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Россия уступает инициативе

По информации британской разведки, российская оккупационная армия все чаще теряет инициативу и реагирует на те или иные действия Украины.

Это начало системно происходить с начала мая.

Чем занимаются оккупанты

С начала мая российские войска нанесли многочисленные воздушные удары по территории Украины. Но при этом фактически не достигли цели по уничтожению украинской противовоздушной обороны.

В оперативном плане командование оккупационных войск пытается создать резервы и разместить их в тех направлениях, где, по мнению россиян, произойдет контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Впрочем, и эти действия не эффективны из-за того, что приходится снимать войска и отправлять их на участки фронта в районе Бахмута, где необходимо восполнить пробелы.

Напомним, что россияне продолжают терроризировать и пытать работников на ЗАЭС.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас