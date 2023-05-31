С начала мая Россия теряет инициативу в войне, — британская разведка
Российские оккупационные войска с начала мая начали уступать инициативу на фронте. Они только реагируют на действия украинской армии, а не пытаются активно действовать в достижении своих целей.
Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Россия уступает инициативе
По информации британской разведки, российская оккупационная армия все чаще теряет инициативу и реагирует на те или иные действия Украины.
Это начало системно происходить с начала мая.
Чем занимаются оккупанты
С начала мая российские войска нанесли многочисленные воздушные удары по территории Украины. Но при этом фактически не достигли цели по уничтожению украинской противовоздушной обороны.
В оперативном плане командование оккупационных войск пытается создать резервы и разместить их в тех направлениях, где, по мнению россиян, произойдет контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Впрочем, и эти действия не эффективны из-за того, что приходится снимать войска и отправлять их на участки фронта в районе Бахмута, где необходимо восполнить пробелы.
Напомним, что россияне продолжают терроризировать и пытать работников на ЗАЭС.