З початку травня Росія втрачає ініціативу у війні, — британська розвідка
Російські окупаційні війська з початку травня почали поступатися ініціативою на фронті. Вони лише реагують на дії української армії, а не намагаються діяти активно у досягненні своїх цілей.
Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Росія поступається ініціативою
За інформацією британської розвідки, російська окупаційна армія усе частіше втрачає ініціативу і лише реагує на ті чи інші дії України.
Це почало системно відбуватися з початку травня.
Чим займаються окупанти
З початку травня російські війська завдали численних повітряних ударів по території України. Але при цьому фактично не досягли мети щодо знищення української протиповітряної оборони.
В оперативному плані командування окупаційних військ намагається створити резерви і розмістити їх на тих напрямках, де, на думку росіян, відбудеться контрнаступ Збройних сил України.
Втім, і ці дії не є ефективними через те, що доводиться знімати війська і відправляти їх на ділянки фронту в районі Бахмута, де необхідно заповнити прогалини.
Нагадаємо, що росіяни продовжують тероризувати та катувати працівників на ЗАЕС.