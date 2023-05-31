З початку травня Росія втрачає ініціативу у війні, — британська розвідка

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська з початку травня почали поступатися ініціативою на фронті. Вони лише реагують на дії української армії, а не намагаються діяти активно у досягненні своїх цілей.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Росія поступається ініціативою

За інформацією британської розвідки, російська окупаційна армія усе частіше втрачає ініціативу і лише реагує на ті чи інші дії України.

Це почало системно відбуватися з початку травня.

Чим займаються окупанти

З початку травня російські війська завдали численних повітряних ударів по території України. Але при цьому фактично не досягли мети щодо знищення української протиповітряної оборони.

В оперативному плані командування окупаційних військ намагається створити резерви і розмістити їх на тих напрямках, де, на думку росіян, відбудеться контрнаступ Збройних сил України.

Втім, і ці дії не є ефективними через те, що доводиться знімати війська і відправляти їх на ділянки фронту в районі Бахмута, де необхідно заповнити прогалини.

Нагадаємо, що росіяни продовжують тероризувати та катувати працівників на ЗАЕС.