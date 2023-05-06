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Из российского плена домой вернулись 45 украинцев

6 мая 2023 16:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из российского плена домой вернулись 45 украинцев
Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена 6 мая. Фото: Андрей Ермак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 6 мая, состоялся очередной обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Обмен пленными 6 мая

"Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали". Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали", — рассказал Ермак.

Отмечается, что среди пленных также наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой.

"Украинцы — наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи Президента Владимира Зеленского "освободить всех наших людей" вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными", — подчеркнул руководитель ОП.

В общей сложности, как отмечается, на 6 мая из плена освобождены уже 2325 украинцев.

  • Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена 6 мая. Фото: Андрей Ермак/ Telegram
  • Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена 6 мая. Фото: Андрей Ермак/ Telegram
  • Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена 6 мая. Фото: Андрей Ермак/ Telegram
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Напомним, 26 апреля в рамках очередного обмена пленными удалось вернуть домой 44 украинца. Двое из них гражданские, остальные — военные.

Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысячи украинцев. По его словам, Украина и Россия близятся к обмену в формате "всех на всех".

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