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Из российского плена вернулись еще 12 украинцев: подробности

3 апреля 2023 17:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Состоялся очередной обмен пленными
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В понедельник, 3 апреля, Украина вернула из российского плена еще 12 граждан. Среди них 10 военных и двое гражданских.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Василовки в Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки в Луганской области", — говорится в сообщении.

В Штабе добавили, что военные принадлежат к 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона.

Отмечается, что также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

С начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев.

Обмен пленными 3 апреля 2023

Обмен пленными 3 апреля 2023

Обмен пленными 3 апреля 2023

Обмен пленными 3 апреля 2023

Обмен пленными 3 апреля 2023

Обмен пленными 3 апреля 2023

Напомним, 7 марта в результате еще очередного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и четыре защитницы. Среди них были солдаты Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной службы и DSST.

Также недавно Украина передала государству-агрессору тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. Они были переданы россии не в рамках обмена пленными.

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