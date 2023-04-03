Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З російського полону повернулися ще 12 українців: подробиці arrow

З російського полону повернулися ще 12 українців: подробиці

3 квітня 2023 17:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Відбувся черговий обмін полоненими
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В понеділок, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та двоє цивільних.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Що відомо

"Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області", — йдеться в повідомленні.

В Штабі додали, що військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Обмін полоненими 3 квітня 2023

Нагадаємо, 7 березня в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та чотири захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.

Також нещодавно Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB