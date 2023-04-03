З російського полону повернулися ще 12 українців: подробиці

Відбувся черговий обмін полоненими

В понеділок, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та двоє цивільних.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо

"Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області", — йдеться в повідомленні.

В Штабі додали, що військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

Нагадаємо, 7 березня в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та чотири захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.

Також нещодавно Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими.