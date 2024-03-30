Почему в Запорожской области не объявляют эвакуацию

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: Telegram/Запорожская ОВА

В селе Долинка Запорожской области, где сегодня в результате российских обстрелов контузило 12-летнего мальчика, не объявляли принудительную эвакуацию. Поскольну данный населенный пункт обычно не был в зоне риска.

Заявил в эфире телемарафона глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Контуженного мальчика положили в Запорожскую областную детскую больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает. По словам Федорова, за последние сутки враг активизировал удары по региону.

"442 удара по приближенным к линии ведения боевых действий населенным пунктам, 9 из них были под огнем. 28 зданий разрушены. Пострадал 12-летний ребенок, получил контузию, госпитализирован вместе с мамой. Всего 103 ребенка были ранены с начала полномасштабного вторжения на территориях, близких к районам боевых действий", — рассказал Иван Федоров.

Напомним, ночью 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили множество частных домов, два человека получили травмы.

Ранее, 26 марта, в Запорожской ОВА сообщили, что за сутки в регионе прогремело более 300 взрывов.