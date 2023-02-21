В течение 20 февраля в Донецкой области погибли трое гражданских

За сутки в Донецкой области россияне убили трех мирных жителей
За прошедшие сутки в Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских. Всего на территории региона россияне убили более 1380 мирных жителей.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Погибшие в Донецкой области
Вчера, 20 февраля, российские захватчики убили троих гражданских на Донбассе.
Два мирных жителя погибли от российских обстрелов в Бахмуте. Еще один человек был убит в Иванополье.
Раненые гражданские
Также два жителя Иванополья получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, после обстрелов российских окупантов пострадали люди в других населенных пунктах региона.
Речь идет, о Дубово-Васильевке, Максимилианивке и Часовом Яре, где обнаружили по одному раненому.
Общее количество жертв
Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погиб 1381 мирный житель. Еще 3075 получили ранения различной степени тяжести.
Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.
Напомним, что россияне пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения, но, как отмечает ISW, у них это не получится.
Фото: Telegram Кириленко