В течение 20 февраля в Донецкой области погибли трое гражданских

В Бахмуте от российских снарядов погибли два человека

За прошедшие сутки в Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских. Всего на территории региона россияне убили более 1380 мирных жителей.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Погибшие в Донецкой области

Вчера, 20 февраля, российские захватчики убили троих гражданских на Донбассе.

Два мирных жителя погибли от российских обстрелов в Бахмуте. Еще один человек был убит в Иванополье.

Раненые гражданские

Также два жителя Иванополья получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, после обстрелов российских окупантов пострадали люди в других населенных пунктах региона.

Речь идет, о Дубово-Васильевке, Максимилианивке и Часовом Яре, где обнаружили по одному раненому.

Общее количество жертв

Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погиб 1381 мирный житель. Еще 3075 получили ранения различной степени тяжести.

Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.

Напомним, что россияне пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения, но, как отмечает ISW, у них это не получится.

Фото: Telegram Кириленко