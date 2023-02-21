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За сутки в Донецкой области россияне убили трех мирных жителей

21 февраля 2023 08:17
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В течение 20 февраля в Донецкой области погибли трое гражданских
В Бахмуте от российских снарядов погибли два человека
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки в Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских. Всего на территории региона россияне убили более 1380 мирных жителей.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие в Донецкой области

Вчера, 20 февраля, российские захватчики убили троих гражданских на Донбассе.

Два мирных жителя погибли от российских обстрелов в Бахмуте. Еще один человек был убит в Иванополье.

Раненые гражданские

Также два жителя Иванополья получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, после обстрелов российских окупантов пострадали люди в других населенных пунктах региона.

Речь идет, о Дубово-Васильевке, Максимилианивке и Часовом Яре, где обнаружили по одному раненому.

Общее количество жертв

Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погиб 1381 мирный житель. Еще 3075 получили ранения различной степени тяжести.

Число жертв среди мирного населения Донецкой области

Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.

Напомним, что россияне пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения, но, как отмечает ISW, у них это не получится.

Фото: Telegram Кириленко

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