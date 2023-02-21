Протягом 20 лютого на Донеччині загинуло троє цивільних

За добу на Донеччині росіяни убили трьох мирних мешканців
Протягом минулої доби на Донеччині російські окупанти убили трьох цивільних. Усього на території регіону росіяни убили понад 1 380 мирних жителів.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Загиблі на Донеччині
Учора, 20 лютого, російські загарбники убили трьох цивільних на Донбасі.
Двоє мирних мешканців загинули від російських обстрілів у Бахмуті. Ще одна людина була убита в Іванопіллі.
Поранені цивільні
Також два мешканці Іванопілля отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Крім того, після обстрілів російських окупантів постраждали люди в інших населених пунктах регіону.
Йдеться, Дубово-Василівку, Максимільянівку та Часів Яр, де виявили по одному пораненому.
Загальна кількість жертв
Усього, за даними місцевої влади, на території Донецької області з початку війни від рук російських окупантів загинули 1 381 мирний мешканець. Ще 3 075 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри, зазначає Донецька ОВА, не враховують жертв у окупованих нині Волновасі та Маріуполі. Їх поки що неможливо порахувати.
Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити Бахмут до роковин вторгнення, але, як зазначає ISW, у них це не вийде.
Фото: Telegram Кириленка