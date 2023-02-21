Протягом 20 лютого на Донеччині загинуло троє цивільних

У Бахмуті від російських снарядів загинуло двоє цивільних

Протягом минулої доби на Донеччині російські окупанти убили трьох цивільних. Усього на території регіону росіяни убили понад 1 380 мирних жителів.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі на Донеччині

Учора, 20 лютого, російські загарбники убили трьох цивільних на Донбасі.

Двоє мирних мешканців загинули від російських обстрілів у Бахмуті. Ще одна людина була убита в Іванопіллі.

Поранені цивільні

Також два мешканці Іванопілля отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Крім того, після обстрілів російських окупантів постраждали люди в інших населених пунктах регіону.

Йдеться, Дубово-Василівку, Максимільянівку та Часів Яр, де виявили по одному пораненому.

Загальна кількість жертв

Усього, за даними місцевої влади, на території Донецької області з початку війни від рук російських окупантів загинули 1 381 мирний мешканець. Ще 3 075 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри, зазначає Донецька ОВА, не враховують жертв у окупованих нині Волновасі та Маріуполі. Їх поки що неможливо порахувати.

Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити Бахмут до роковин вторгнення, але, як зазначає ISW, у них це не вийде.

Фото: Telegram Кириленка