За сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения - возведение Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 787 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За последние сутки, на разных участках фронта, произошло 102 боевых столкновения, во время которых враг активно атаковал украинские позиции с помощью ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 20 апреля.

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Ситуация на фронте

Волынское и Полесское направления : Нет существенных изменений в оперативной обстановке.

Северское и Слобожанское направления : Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионные действия по недопущению переброски наших войск на угрожающие направления и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Купянское направление : Враг не предпринимает наступательных действий.

Лиманское направление : Оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в разных населенных пунктах.

Бахмутское направление : Наши войска отбили 23 атаки в районах разных населенных пунктов.

Авдеевское направление : Защитники отбили 31 атаку в разных районах.

Новопавловское направление : Силы обороны продолжают сдерживать врага в разных населенных пунктах.

Ореховское направление : Враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в разных районах.

Херсонское направление : Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак.

Российские атаки

Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волфине Сумской области; Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Ямполевка, Торское, Спорное, Дружба, Ивановское, Часов Яр, Дружковка, Нью-Йорк, Юрьевка, Новопокровское, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения испытали ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Успехи Украины на фронте

Также отмечается, что авиация сил обороны нанесла удары по расположению личного состава и пункта управления противника в 6 районах.

Потери России на войне против Украины

личного состава - около 458580 (+750) человек,

танков - 7213 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 13873 (+21) ед,

артиллерийских систем - 11678 (+20) ед,

РСЗО - 1046 (+0) ед,

средства ПВО - 763 (+1) ед,

самолетов - 348 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30),

крылатые ракеты - 2109 (+13),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,

специальная техника - 1918 (+3)

Потери российских окупантов по состоянию на 20 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что 19 апреля военный самолет Ту-22м3 РФ упал в Ставропольском крае. Предварительно именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали о том, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8 . Его стоимость составляет от 10 до 15 миллионов долларов.