Обстрелы Херсона 4 февраля — оккупанты атаковали город шесть раз

За сутки россияне 60 раз атаковали Херсонскую область: есть погибшие и раненые
За предыдущие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз атаковали Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
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Что известно об обстрелах Харьковщины
По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонщины. Гаты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.
Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.
"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще один житель области получил ранения", — рассказали в ОВА.
Херсонцы покидают город
В Херсоне осталось около 60 тысяч человек — это 20% населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные.
"В основном это социально незащищенные слои населения, которые не могут позволить себе эвакуироваться, или патриотичные люди, которые не хотят ехать. Они говорят: "Мы жили под оккупацией, чем нас могут напугать эти обстрелы?" — сказал пресс-офицер Херсона Дмитрий Плетенчук.
Впрочем, сейчас в Херсоне нет безопасных локаций, поэтому власти призывают людей эвакуироваться. Несмотря на постоянные обстрелы, как отметил офицер, нельзя сказать, что в Херсоне "гуманитарная катастрофа".
"Ситуация не критическая — есть вода, есть теплоснабжение, есть тепло. Сказать, что гуманитарная катастрофа нельзя. Магазины и аптеки работают, как и пункты выдачи гуманитарной помощи. Таких локаций около 18. Город работает в штатном режиме", — уточнил пресс-офицер.
Напомним, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.