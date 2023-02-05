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За сутки россияне 60 раз атаковали Херсонскую область: есть погибшие и раненые

5 февраля 2023 09:19
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Херсона 4 февраля — оккупанты атаковали город шесть раз
Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз атаковали Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонщины. Гаты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.

Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще один житель области получил ранения", — рассказали в ОВА.

Херсонцы покидают город

В Херсоне осталось около 60 тысяч человек — это 20% населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные.

"В основном это социально незащищенные слои населения, которые не могут позволить себе эвакуироваться, или патриотичные люди, которые не хотят ехать. Они говорят: "Мы жили под оккупацией, чем нас могут напугать эти обстрелы?" — сказал пресс-офицер Херсона Дмитрий Плетенчук.

Впрочем, сейчас в Херсоне нет безопасных локаций, поэтому власти призывают людей эвакуироваться. Несмотря на постоянные обстрелы, как отметил офицер, нельзя сказать, что в Херсоне "гуманитарная катастрофа".

"Ситуация не критическая — есть вода, есть теплоснабжение, есть тепло. Сказать, что гуманитарная катастрофа нельзя. Магазины и аптеки работают, как и пункты выдачи гуманитарной помощи. Таких локаций около 18. Город работает в штатном режиме", — уточнил пресс-офицер. 

Напомним, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.

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