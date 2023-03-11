За сутки россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Обстрел Херсонской области

За минувшие сутки, 10 марта противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Обстрел Херсонской области

Россияне также четыре раза обстреляли Херсон. При этом 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

“К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения — три человека погибли, пятеро получили ранения”, — написал Прокудин.

Что касается эвакуации, то с деоккупированной территории вывезли 73 человека.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Так, 9 марта враг нанес удар по одной из остановок общественного транспорта Херсона.