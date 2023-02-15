Потери российской армии на 15 февраля

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 14 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, семь бронемашин и четыре артиллерийские системы.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 139 770 (+690) человек ликвидировано;

танков — 3 290 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 6 507 (+7) ед;

артиллерийских систем — 2 303 (+4) ед;

РСЗО — 466 (+0) ед;

средств ПВО — 236 (+2) ед;

самолетов — 298 (+0) ед;

вертолетов — 286 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0);

крылатых ракет — 857 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 161 (+6) ед;

специальной техники — 219 (+1).

Напомним, что из-за больших потерь российские оккупанты начали использовать мобильные крематории для сжигания тел уничтоженных Силами обороны Украины военнослужащих армии рф.

Фото: Генштаб