Потери российской армии на 15 февраля

За сутки Силы обороны отправили к Кобзону почти 700 оккупантов: Генштаб назвал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 14 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, семь бронемашин и четыре артиллерийские системы.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 139 770 (+690) человек ликвидировано;
- танков — 3 290 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 6 507 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 2 303 (+4) ед;
- РСЗО — 466 (+0) ед;
- средств ПВО — 236 (+2) ед;
- самолетов — 298 (+0) ед;
- вертолетов — 286 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0);
- крылатых ракет — 857 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 161 (+6) ед;
- специальной техники — 219 (+1).
Напомним, что из-за больших потерь российские оккупанты начали использовать мобильные крематории для сжигания тел уничтоженных Силами обороны Украины военнослужащих армии рф.
Фото: Генштаб