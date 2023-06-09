За сутки враг нанес по Украине 7 ракетных и 43 авиаудара, — Генштаб

Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 471 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Россия продолжает вести войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, продолжает применять тактику террора, создает катастрофические ситуации на территории Украины.

Украинские воины усмиряют врага и не дают ему захватить еще больше нашей территории. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых — по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей", — говорится в отчете Генштаба.

Также в Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, несмотря на масштабную экологическую катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты продолжают обстреливать затопленные районы Херсона. Захватчики пытаются убить больше людей, ведь знают, что им некуда спрятаться.