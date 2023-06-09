За добу ворог завдав по Україні 7 ракетних та 43 авіаудари, — Генштаб

Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 471 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України.

Українські воїни стримують ворога і не дають йому захопити ще більше нашої території. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких — по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей", — йдеться у звіті Генштабу.

Також у Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, попри масштабну екологічну катастрофу через підрив Каховської ГЕС, російські окупанти продовжують обстрілювати затоплені райони Херсона. Загарбники намагаються вбити якнайбільше людей, адже знають, що їм ніде сховатися.