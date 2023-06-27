Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 489 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Воины ВСУ сдерживают врага и освобождают украинские территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генерального штаба ВСУ на утро 27 июня

Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed".

"Противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены. Также в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в утреннем отчете.

Также в Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, российские оккупанты, которые находились в Московской области из-за бунта "вагнеровцев", возвращаются на восток Украины. Они продолжат воевать.

Также мы писали, что Силы обороны Украины освободили во время летнего контрнаступления на южном фронте около 130 кв. км. За неделю украинская армия осуществила около 9 тысяч огневых задач на Таврическом направлении.