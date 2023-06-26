Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти повертаються на схід України після заколоту "вагнерівців" у РФ, — Маляр arrow

Окупанти повертаються на схід України після заколоту "вагнерівців" у РФ, — Маляр

26 червня 2023 10:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти повертаються на схід України після заколоту "вагнерівців" у РФ, — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти, які перебували у Московській області через бунт "вагнерівців", повертаються на схід України. Вони продовжать воювати.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону

Читайте також:

РФ повертає окупантів на схід 

"Під час активізації подій політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", — розповіла Маляр.

За її словами, через те, що події в РФ швидко закінчилися, окупанти повертаються на схід України.

"Це з тих фактів, які ми бачимо", — додала Маляр.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Також ми писали, що Сили оборони України звільнили під час літнього контрнаступу на південному фронті близько 130 кв. км. За тиждень українська армія здійснила майже 9 тисяч вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Додамо, Маляр розповіла, що на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступальна операція йде за планом. Однак варто зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB