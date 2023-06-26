Окупанти повертаються на схід України після заколоту "вагнерівців" у РФ, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: mil.gov.ua

Російські окупанти, які перебували у Московській області через бунт "вагнерівців", повертаються на схід України. Вони продовжать воювати.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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"Під час активізації подій політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", — розповіла Маляр.

За її словами, через те, що події в РФ швидко закінчилися, окупанти повертаються на схід України.

"Це з тих фактів, які ми бачимо", — додала Маляр.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Також ми писали, що Сили оборони України звільнили під час літнього контрнаступу на південному фронті близько 130 кв. км. За тиждень українська армія здійснила майже 9 тисяч вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Додамо, Маляр розповіла, що на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступальна операція йде за планом. Однак варто зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.