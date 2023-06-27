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За добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів, — Генштаб

27 червня 2023 06:55
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Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генерального штабу ЗСУ на ранок 27 червня
Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 489 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Воїни ЗСУ стримують ворога і звільняють українські території. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Звіт Генерального штабу ЗСУ на ранок 27 червня

Повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Shahed" .

"Противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено. Також, протягом доби, ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у ранковому звіті.

Також у Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, російські окупанти, які перебували у Московській області через бунт "вагнерівців", повертаються на схід України. Вони продовжать воювати.

Також ми писали, що Сили оборони України звільнили під час літнього контрнаступу на південному фронті близько 130 кв. км. За тиждень українська армія здійснила майже 9 тисяч вогневих завдань на Таврійському напрямку.

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