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За сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов, — Генштаб ВСУ

18 июня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов, — Генштаб ВСУ
Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 480 сутки вооруженной агрессии РФ по отношению к Украине. Оккупанты пытаются все больше захватить украинской территории. Наши воины уничтожают врага, чтобы вернуть все украинские земли обратно.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении Генштаба.

Также там предупреждают, что по всей Украине остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Напомним, Россия опрокинула на аэродром временно оккупированного Бердянска более 20 дополнительных ударных вертолетов. Город расположен почти в 100 км от линии фронта.

Таким образом они хотят сдержать наступление украинских военных. В Минобороны предполагают, что авиация, скорее всего, помогла России иметь большее преимущество на юге Украины, поскольку ударные вертолеты используют ракеты большей дальности против наземных целей.

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