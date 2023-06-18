За сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов, — Генштаб ВСУ

Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 480 сутки вооруженной агрессии РФ по отношению к Украине. Оккупанты пытаются все больше захватить украинской территории. Наши воины уничтожают врага, чтобы вернуть все украинские земли обратно.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении Генштаба.

Также там предупреждают, что по всей Украине остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Напомним, Россия опрокинула на аэродром временно оккупированного Бердянска более 20 дополнительных ударных вертолетов. Город расположен почти в 100 км от линии фронта.

Таким образом они хотят сдержать наступление украинских военных. В Минобороны предполагают, что авиация, скорее всего, помогла России иметь большее преимущество на юге Украины, поскольку ударные вертолеты используют ракеты большей дальности против наземных целей.