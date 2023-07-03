Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 495 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью РФ снова атаковала ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 3 июля

Сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА.

"Враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди", — добавляют в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 3 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа Shahed и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров", соответственно, с Черного моря.

Также мы писали, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.

Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 12 беспилотников.