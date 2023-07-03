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За добу ворог завдав по Україні понад 50 авіаударів, — Генштаб

3 липня 2023 07:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 3 липня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 495 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 3 липня 

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.

"Ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди", — додають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed та трьома крилатими ракетами "Калібр". Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів", відповідно, з Чорного моря.

Також ми писали, що за минулу добу Сили оборони ліквідували майже 800  російських загарбників. Окрім того, окупанти масово втрачають свої танки, артустановки та БпЛА.

Крім того, росіяни втратили 10 танків, 20 бронемашин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО та 12 безпілотників.

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