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За сутки ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов: обновленные данные Генштаба

31 июля 2023 09:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
За сутки ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов: обновленные данные Генштаба
Воин ВСУ готовит снаряд. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российская армия по состоянию на 31 июля за время полномасштабной войны потеряла около 246 190 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 30 июля украинские военные ликвидировали около 490 оккупантов. Также армия РФ потеряла 6 танков, 10 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 беспилотников и 17 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава / personnel — около/ about 246190 (+490) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks — 4211 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин / APV — 8188 (+10) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems — 4816 (+21) ед,
  • РСЗО / MLRS — 699 (+1) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 460 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4017 (+6),
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 1347 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7292 (+17) ед,
  • специальная техника / special equipment — 715 (+4).
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Потери армии РФ на 31 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты готовятся к новым обстрелам Украины.

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