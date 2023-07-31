За сутки ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов: обновленные данные Генштаба
31 июля 2023 09:55
Воин ВСУ готовит снаряд. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Российская армия по состоянию на 31 июля за время полномасштабной войны потеряла около 246 190 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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В течение 30 июля украинские военные ликвидировали около 490 оккупантов. Также армия РФ потеряла 6 танков, 10 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 беспилотников и 17 единиц автомобильной техники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава / personnel — около/ about 246190 (+490) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks — 4211 (+6) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8188 (+10) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 4816 (+21) ед,
- РСЗО / MLRS — 699 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 460 (+1) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4017 (+6),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1347 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7292 (+17) ед,
- специальная техника / special equipment — 715 (+4).
Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты готовятся к новым обстрелам Украины.