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Окупанти атакували агропідприємство в Дніпропетровській області

30 липня 2023 09:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували агропідприємство в Дніпропетровській області
Наслідки падіння уламків БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти України. Внаслідок падіння уламків безпілотників на агропідприємстві в Дніпропетровській області сталася пожежа.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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"Вночі над Криворізьким районом області Повітряні Сили "приземлили" два ворожих "шахеди". Дякую військовим з ПвК "Південь", — пише Лукашук.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа на агропідприємстві. Рятувальники вже ліквідували її. 

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Уламки російського БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Наслідки падіння уламків БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Наслідки падіння уламків БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk

До того ж сьогодні вночі російські війська чотири рази обстріляли Нікопольщину. Вони били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Лукашук розповів, що руйнувань та постраждалих немає.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що вночі окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти.

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Допис очільника Дніпропетровської облради. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Також ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості. 

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