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За сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов: обновленные данные Генштаба

3 августа 2023 09:54
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Валерия Пержун
редактор
За сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов: обновленные данные Генштаба
Украинские защитники на боевом дежурстве. Фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВСУ продолжают неустанно приближать победу. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение 2 августа украинские военные ликвидировали около 620 окупантов. Также армия РФ потеряла 7 танков, 21 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 средства ПВО, 35 беспилотников, 23 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава / personnel — около/ about 247850 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks — 4224 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин / APV — 8234 (+21) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems — 4892 (+26) ед,
  • РСЗО / MLRS — 704 (+4) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 465 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4077 (+35),
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 1347 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 7372 (+23) ед,
  • специальная техника / special equipment — 721 (+3).
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Потери армии РФ на 2 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ВСУ заставили оккупантов оставить позиции под Авдеевкой.

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