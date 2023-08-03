За сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов: обновленные данные Генштаба

Украинские защитники на боевом дежурстве. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают неустанно приближать победу. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение 2 августа украинские военные ликвидировали около 620 окупантов. Также армия РФ потеряла 7 танков, 21 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 средства ПВО, 35 беспилотников, 23 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава / personnel — около/ about 247850 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks — 4224 (+7) ед,

боевых бронированных машин / APV — 8234 (+21) ед,

артиллерийских систем / artillery systems — 4892 (+26) ед,

РСЗО / MLRS — 704 (+4) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 465 (+2) ед,

самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,

вертолетов / helicopters — 311 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4077 (+35),

крылатые ракеты / cruise missiles — 1347 (+0),

корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 7372 (+23) ед,

специальная техника / special equipment — 721 (+3).

Потери армии РФ на 2 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ВСУ заставили оккупантов оставить позиции под Авдеевкой.