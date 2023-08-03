За сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов: обновленные данные Генштаба
3 августа 2023 09:54
Украинские защитники на боевом дежурстве. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают неустанно приближать победу. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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В течение 2 августа украинские военные ликвидировали около 620 окупантов. Также армия РФ потеряла 7 танков, 21 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 средства ПВО, 35 беспилотников, 23 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава / personnel — около/ about 247850 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks — 4224 (+7) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8234 (+21) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 4892 (+26) ед,
- РСЗО / MLRS — 704 (+4) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 465 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4077 (+35),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1347 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 7372 (+23) ед,
- специальная техника / special equipment — 721 (+3).
Напомним, ВСУ заставили оккупантов оставить позиции под Авдеевкой.