За сутки ВСУ уничтожили более 500 окупантов, десятки артсистем и бронемашин РФ, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 26 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 16 бронемашин, 10 артиллерийских систем и три ракетных системы залпового огня.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано;
- танков — 3 694 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7 178 (+16) ед;
- артиллерийских систем — 2 887 (+10) ед;
- РСЗО — 542 (+3) ед.;
- средств ПВО — 293 (+1) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 805 (+13) ед;
- специальной техники — 352 (+0).
Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.