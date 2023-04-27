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За сутки ВСУ уничтожили более 500 окупантов, десятки артсистем и бронемашин РФ, — Генштаб

27 апреля 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За сутки ВСУ уничтожили более 500 окупантов, десятки артсистем и бронемашин РФ, — Генштаб
Украинская армия держит оборону. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 26 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 16 бронемашин, 10 артиллерийских систем и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано;
  • танков — 3 694 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 178 (+16) ед;
  • артиллерийских систем — 2 887 (+10) ед;
  • РСЗО — 542 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 293 (+1) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 805 (+13) ед;
  • специальной техники — 352 (+0).
Потери российской армии на 27 апреля 2023 года
Потери российской армии на 27 апреля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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