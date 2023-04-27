За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, десятки артсистем і бронемашин РФ, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 26 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, 16 бронемашин, 10 артилерійських систем і три ракетні системи залпового вогню.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано;
- танків — 3 694 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 178 (+16) од.;
- артилерійських систем — 2 887 (+10) од.;
- РСЗВ — 542 (+3) од.;
- засобів ППО — 293 (+1) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 461 (+21);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 805 (+13) од.;
- спеціальної техніки — 352 (+0).
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.