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За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, десятки артсистем і бронемашин РФ, — Генштаб

27 квітня 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, десятки артсистем і бронемашин РФ, — Генштаб
Українська армія тримає оборону. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 26 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили два танки, 16 бронемашин, 10 артилерійських систем і три ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 694 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 178 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 2 887 (+10) од.;
  • РСЗВ — 542 (+3) од.;
  • засобів ППО — 293 (+1) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 461 (+21);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 805 (+13) од.;
  • спеціальної техніки — 352 (+0).
Втрати російської армії на 27 квітня 2023 року
Втрати російської армії на 27 квітня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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