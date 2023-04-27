За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, десятки артсистем і бронемашин РФ, — Генштаб

Українська армія тримає оборону. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 26 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, 16 бронемашин, 10 артилерійських систем і три ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано;

танків — 3 694 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 178 (+16) од.;

артилерійських систем — 2 887 (+10) од.;

РСЗВ — 542 (+3) од.;

засобів ППО — 293 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 461 (+21);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 805 (+13) од.;

спеціальної техніки — 352 (+0).

Втрати російської армії на 27 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.