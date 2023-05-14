За сутки ВСУ уничтожили более 600 оккупантов, — Генштаб
14 мая 2023 08:34
Украинские военные в танке. Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины за последние сутки, 13 мая, ликвидировали более 600 российских военных. Также украинские военные "отминусовали" и технику врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Подробности
Общие боевые потери противника за все время полномасштабного вторжения РФ:
- личный состав — 198880 (+620) человек
- танков — 3756 (+5) единиц
- боевых бронированных машин — 7325 (+18) единиц
- артиллерийских систем — 3116 (+21) единиц
- РСЗО — 562 (+1) единиц
- средства ПВО — 314 единиц
- самолетов — 308 (+0) единиц
- вертолетов — 294 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2696 (+31) единиц
- крылатые ракеты — 970 (+0) единиц
- корабли /катера — 18 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн — 6018 (+7) единиц
- специальная техника — 404 (+2) единицы
Напомним, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.