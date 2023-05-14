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За сутки ВСУ уничтожили более 600 оккупантов, — Генштаб

14 мая 2023 08:34
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
За сутки ВСУ уничтожили более 600 оккупантов, — Генштаб
Украинские военные в танке. Фото: Генштаб ВСУ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вооруженные силы Украины за последние сутки, 13 мая, ликвидировали более 600 российских военных. Также украинские военные "отминусовали" и технику врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Подробности

Общие боевые потери противника за все время полномасштабного вторжения РФ:

  • личный состав — 198880 (+620) человек
  • танков — 3756 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин — 7325 (+18) единиц
  • артиллерийских систем — 3116 (+21) единиц
  • РСЗО — 562 (+1) единиц
  • средства ПВО — 314 единиц
  • самолетов — 308 (+0) единиц
  • вертолетов — 294 (+0) единиц
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2696 (+31) единиц
  • крылатые ракеты — 970 (+0) единиц
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6018 (+7) единиц
  • специальная техника — 404 (+2) единицы
На картинке может быть: текст
Общие потери противника от 24.02.2022. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.

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