За добу ЗСУ знищили понад 600 окупантів, — Генштаб

Українські військові у танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за останню добу, 13 травня, ліквідували понад 600 російських військових. Також українські військові "відмінусували" й техніку ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Загальні бойові втрати противника за весь час повномасштабного вторгнення РФ:

особовий склад — 198880 (+620) осіб

танків — 3756 (+5) одиниць

бойових броньованих машин — 7325 (+18) одиниць

артилерійських систем — 3116 (+21) одиниць

РСЗВ — 562 (+1) одиниць

засоби ППО — 314 одиниць

літаків — 308 (+0) одиниць

гелікоптерів — 294 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31) одиниць

крилаті ракети — 970 (+0) одиниць

кораблі /катери — 18 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) одиниць

спеціальна техніка — 404 (+2) одиниці

Загальні втрати ворога від 24.02.2022. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.