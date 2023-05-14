За добу ЗСУ знищили понад 600 окупантів, — Генштаб
14 травня 2023 08:34
Українські військові у танку. Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України за останню добу, 13 травня, ліквідували понад 600 російських військових. Також українські військові "відмінусували" й техніку ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Деталі
Загальні бойові втрати противника за весь час повномасштабного вторгнення РФ:
- особовий склад — 198880 (+620) осіб
- танків — 3756 (+5) одиниць
- бойових броньованих машин — 7325 (+18) одиниць
- артилерійських систем — 3116 (+21) одиниць
- РСЗВ — 562 (+1) одиниць
- засоби ППО — 314 одиниць
- літаків — 308 (+0) одиниць
- гелікоптерів — 294 (+0) одиниць
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31) одиниць
- крилаті ракети — 970 (+0) одиниць
- кораблі /катери — 18 (+0) одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) одиниць
- спеціальна техніка — 404 (+2) одиниці
Нагадаємо, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.