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За добу ЗСУ знищили понад 600 окупантів, — Генштаб

14 травня 2023 08:34
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
За добу ЗСУ знищили понад 600 окупантів, — Генштаб
Українські військові у танку. Фото: Генштаб ЗСУ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Збройні сили України за останню добу, 13 травня, ліквідували понад 600 російських військових. Також українські військові "відмінусували" й техніку ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Загальні бойові втрати противника за весь час повномасштабного вторгнення РФ: 

  • особовий склад — 198880 (+620) осіб
  • танків — 3756 (+5) одиниць
  • бойових броньованих машин — 7325 (+18) одиниць
  • артилерійських систем — 3116 (+21) одиниць
  • РСЗВ — 562 (+1) одиниць
  • засоби ППО — 314 одиниць
  • літаків — 308 (+0) одиниць
  • гелікоптерів — 294 (+0) одиниць
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31) одиниць
  • крилаті ракети — 970 (+0) одиниць
  • кораблі /катери — 18 (+0) одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) одиниць
  • спеціальна техніка — 404 (+2) одиниці
На зображенні може бути: текст
Загальні втрати ворога від 24.02.2022. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.

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