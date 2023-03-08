За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Авиация Вооруженных сил Украины и наземные подразделения Сил обороны нанесли многочисленные удары по враждебным позициям

За прошедшие сутки украинская армия уничтожила несколько единиц важной для оккупационных подразделений военной техники. В частности, был ликвидирован радиолокационный комплекс "Зоопарк".

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Успехи украинской авиации

Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки нанесли семь ударов по районам сосредоточения российских войск.

Также отечественная авиация сбила российский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Артиллерия и ракетные войска

Наземные подразделения Сил обороны в течение 7 марта поразили пять районов сосредоточения живой силы врага и три российских склада с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2" и радиолокационная разведка и контроль "Зоопарк".

Напомним, по состоянию на 7 марта Силы обороны Украины уничтожили более 154 тысяч российских оккупантов, 3,4 тысяч танков армии рф, 6,7 тысяч бронемашин и почти 2,5 тысяч артиллерийских систем.

Также были сбиты за время войны 303 самолета и 289 вертолетов.

Фото: Генштаб ВСУ