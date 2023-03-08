За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб
За прошедшие сутки украинская армия уничтожила несколько единиц важной для оккупационных подразделений военной техники. В частности, был ликвидирован радиолокационный комплекс "Зоопарк".
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
-
Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области
-
Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем
-
Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор
-
На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб
-
Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня
-
”Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину
-
ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута
-
"Вы бы видели, что творилось в раздевалке": тренер Мудрика рассказал о победе над "Боруссией"
-
Как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки
-
Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"
Успехи украинской авиации
Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки нанесли семь ударов по районам сосредоточения российских войск.
Также отечественная авиация сбила российский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Артиллерия и ракетные войска
Наземные подразделения Сил обороны в течение 7 марта поразили пять районов сосредоточения живой силы врага и три российских склада с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2" и радиолокационная разведка и контроль "Зоопарк".
Напомним, по состоянию на 7 марта Силы обороны Украины уничтожили более 154 тысяч российских оккупантов, 3,4 тысяч танков армии рф, 6,7 тысяч бронемашин и почти 2,5 тысяч артиллерийских систем.
Также были сбиты за время войны 303 самолета и 289 вертолетов.
Фото: Генштаб ВСУ