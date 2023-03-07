​​​​​​​ЗСУ б'ють рекорди зі знищення окупантів: Генштаб назвав приголомшливі втрати рф

Українські захисники за добу ліквідували рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 6 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 1050 російських окупантів. Це рекордний показник російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати окупантів були хіба що на початковому етапі вторгнення.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків,11 бронемашин, 23 артилерійські системи і три засоби ППО ворога.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано;

танків — 3 432 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 6 714 (+11) од.;

артилерійських систем — 2 456 (+23) од.;

РСЗВ — 488 (+0) од.;

засобів ППО — 253 (+3) од.;

літаків — 303 (+1) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 095 (+9);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 323 (+16) од.;

спеціальної техніки — 236 (+2).

Нагадаємо, що таку велику кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників.

А 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

Фото: Генштаб