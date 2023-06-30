За минувшие сутки россияне убили в Херсонской области трех человек, — Прокудин
Российские оккупационные войска более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли три человека, ранены были четыре местных жителя.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Российские оккупанты за минувшие сутки, 29 июня, совершили 72 обстрела правобережной части Херсонской области.
Было выпущено 434 снаряда из:
- артиллерии;
- беспилотников;
- "Градов";
- минометов;
- танков.
По самому Херсону россияне выпустили восемь снарядов.
Последствия российских ударов
Известно, что оккупанты попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов.
Кроме того, под удар попали медицинское учреждение и учебное заведение в Херсоне, пункт выдачи гуманитарной помощи.
Погибшие и раненые
Александр Прокудин отметил, что в течение 29 июня в результате российских обстрелов погибли три человека.
Четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 июня оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.