За минувшие сутки россияне убили в Херсонской области трех человек, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram-канал Прокудина

Российские оккупационные войска более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли три человека, ранены были четыре местных жителя.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты за минувшие сутки, 29 июня, совершили 72 обстрела правобережной части Херсонской области.

Было выпущено 434 снаряда из:

артиллерии;

беспилотников;

"Градов";

минометов;

танков.

По самому Херсону россияне выпустили восемь снарядов.

Последствия российских ударов

Известно, что оккупанты попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов.

Кроме того, под удар попали медицинское учреждение и учебное заведение в Херсоне, пункт выдачи гуманитарной помощи.

Погибшие и раненые

Александр Прокудин отметил, что в течение 29 июня в результате российских обстрелов погибли три человека.

Четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Прокудин об обстрелах Херсона

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июня оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.