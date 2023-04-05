За год войны Украина зафиксировала около 200 фактов лингвоцида со стороны оккупантов, — Кремень
Офис языкового омбудсмена зафиксировал за первый год полномасштабного вторжения России около 200 фактов лингвоцида на оккупированных территориях Украины. Россияне запрещают украинский язык, сжигают украинские книги и загоняют учителей в лагеря.
Об этом в интервью "Детектор медиа" сообщил уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Кремень.
Деятельность языкового омбудсмена во время войны
По словам уполномоченного по защите государственного языка, 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны на территории Украины, офис языкового омбудсмена определил несколько приоритетов в своей деятельности.
Это, в частности, сбор фактов лингвоцида и максимальное донесение этой информации в мир.
Лингвоцид на оккупированных территориях
Организация, возглавляемая Тарасом Кременем, в течение полномасштабной войны собирает информацию обо всех фактах языкового лингвоцида на вновь оккупированных территориях.
Языковой омбудсмен назвал самые распространенные случаи — замена вывесок названий городов, сожжение книг, вытеснение украинской из школьной программы, лагеря для учителей, мобильные пропагандистские телестудии и т.д.
Всего за год Великой войны зафиксировали около 200 фактов геноцида украинцев по языковому признаку.
Напомним, что российские оккупанты, по информации Центра национального сопротивления, пытаются уничтожить украинские библиотеки.
Фото: УНИАН