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За год войны Украина зафиксировала около 200 фактов лингвоцида со стороны оккупантов, — Кремень

5 апреля 2023 11:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Языковой омбудсмен Тарас Кремень
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Офис языкового омбудсмена зафиксировал за первый год полномасштабного вторжения России около 200 фактов лингвоцида на оккупированных территориях Украины. Россияне запрещают украинский язык, сжигают украинские книги и загоняют учителей в лагеря.

Об этом в интервью "Детектор медиа" сообщил уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Кремень.

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Деятельность языкового омбудсмена во время войны

По словам уполномоченного по защите государственного языка, 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны на территории Украины, офис языкового омбудсмена определил несколько приоритетов в своей деятельности.

Это, в частности, сбор фактов лингвоцида и максимальное донесение этой информации в мир.

Лингвоцид на оккупированных территориях

Организация, возглавляемая Тарасом Кременем, в течение полномасштабной войны собирает информацию обо всех фактах языкового лингвоцида на вновь оккупированных территориях.

Языковой омбудсмен назвал самые распространенные случаи — замена вывесок названий городов, сожжение книг, вытеснение украинской из школьной программы, лагеря для учителей, мобильные пропагандистские телестудии и т.д.

Всего за год Великой войны зафиксировали около 200 фактов геноцида украинцев по языковому признаку.

Напомним, что российские оккупанты, по информации Центра национального сопротивления, пытаются уничтожить украинские библиотеки.

Фото: УНИАН

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