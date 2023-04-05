​​​​​​​За рік війни Україна зафіксувала близько 200 фактів лінгвоциду з боку окупантів, — Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Офіс мовного омбудсмена зафіксував за перший рік повномасштабного вторгнення росії близько 200 фактів лінгвоциду на окупованих територіях України. Росіяни забороняють українську мову, спалюють українські книжки та заганяють учителів у табори.

Про це у інтерв’ю "Детектор медіа" повідомив уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Діяльність мовного омбудсмена в часи війни

За словами уповноваженого з питань захисту державної мови, 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни на території України, офіс мовного омбудсмена визначив кілька пріоритетів у своїй діяльності.

Це, зокрема, збирання фактів лінгвоциду і максимальне донесення цієї інформації до світу.

Лінгвоцид на окупованих територіях

Організація, яку очолює Тарас Кремінь, протягом повномасштабної війни збирає інформацію про усі факти мовного лінгвоциду на новоокупованих територіях.

Мовний омбудсмен назвав найрозповсюдженіші випадки — заміна вивісок назв міст, спалення книжок, витіснення української зі шкільної програми, табори для вчителів, мобільні пропагандистські телестудії тощо.

Усього за рік великої війни зафіксували близько 200 фактів геноциду українців за мовною ознакою.

Нагадаємо, що російські окупанти, за інформацією Центру національного спротиву, намагаються знищити українські бібліотеки.

Фото: УНІАН