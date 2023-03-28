Росіяни намагаються знищити українські бібліотеки на окупованих територіях: деталі

Російський окупант

Російські окупанти продовжують посилювати свій ідеологічний вплив на населення тимчасово окупованих територій півдня та сходу. Вони намагаються знищити українські бібліотеки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Загарбники вилучають з місцевих бібліотек на ТОТ українську літературу та заміщують її російською.

"Черговий доказ того, що історія циклічна. Так, за наявними даними, міністерство культури рф виділяє 200 млн рублів на закупівлю та поширення російських книжок на ТОТ півдня та сходу. Водночас близько 120 млн рублів на створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек окупованих регіонів", — йдеться у повідомленні.

Росіяни ставлять перед собою мету — повністю знищити українську літературу на окупованій території. Вони намагаються запровадити свої правила життя.

У Центрі національного спротиву зазначили, що загарбники 400 років хотіли знищити українську мову, оскільки саме вона та культура формують національну ідентичність кожного народу.

"Саме тому росія на різних етапах свого існування, від царських часів і до сьогодення, так цілеспрямовано намагається нищити все українське", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонщини продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Для того, аби змусити українців брати російський паспорт, окупанти погрожують людям фізичною розправою.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків.

Додамо, російські загарбники посилюють контрдиверсійний режим у тимчасово окупованому Криму. Вони вирішили зробити головний акцент на переслідуванні кримських татар.