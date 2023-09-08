За их жизнь борются врачи: в Херсонской области на мини подорвались сразу три сапера

Взрыв снаряда. Иллюстративное фото: google.com

На освобожденных территориях продолжается разминирование. В ходе одной из операций трое взрывотехников подорвались на российском снаряде.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В Херсонской области на российской мине подорвались трое взрывотехников.

"Это саперы организации "The HALO Trust", которая занимается гуманитарным разминированием области", — сообщил глава ОВА.

Среди взрывотехников был 24-летний парень.

"Парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего ", — говорится в сообщении.

Двое других саперов, 32 и 31 год, получили осколковые ранения. В настоящее время им также оказывается медицинская помощь.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, чтобы помешать контрнаступлению, оккупанты прибегают к новой тактике на минных полях.

Также эксперт пояснил, что требуется ВСУ для успешной работы разминочной техники.