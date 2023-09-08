За их жизнь борются врачи: в Херсонской области на мини подорвались сразу три сапера
На освобожденных территориях продолжается разминирование. В ходе одной из операций трое взрывотехников подорвались на российском снаряде.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Что известно о саперах, подорвавшихся на мине в Херсонской области
В Херсонской области на российской мине подорвались трое взрывотехников.
"Это саперы организации "The HALO Trust", которая занимается гуманитарным разминированием области", — сообщил глава ОВА.
Среди взрывотехников был 24-летний парень.
"Парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего ", — говорится в сообщении.
Двое других саперов, 32 и 31 год, получили осколковые ранения. В настоящее время им также оказывается медицинская помощь.
Напомним, чтобы помешать контрнаступлению, оккупанты прибегают к новой тактике на минных полях.
Также эксперт пояснил, что требуется ВСУ для успешной работы разминочной техники.