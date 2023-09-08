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За їх життя боряться лікарі: на Херсонщині на міні підірвались одразу троє саперів

8 вересня 2023 14:44
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Валерія Пержун
редактор
За їх життя боряться лікарі: на Херсонщині на міні підірвались одразу троє саперів
Вибух снаряду. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На звільнених територіях триває розмінування. Під час однієї з операції троє вибухотехніків підірвалися на російському снаряді.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. 

"Це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області", — повідомив голова ОВА. 

Серед вибухотехніків був 24-річний молодик.

"Хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Двоє інших саперів, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Наразі їм також надають медичну допомогу.

Голова ОВА повідомив про поранення саперів
Скриншот повідомлення Олександра Прокудіна

Нагадаємо, щоб завадити контрнаступу, окупанти вдаються до нової тактики на мінних полях.

Також експерт пояснив, що потрібно ЗСУ для успішної роботи розмінувальної техніки.

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