За їх життя боряться лікарі: на Херсонщині на міні підірвались одразу троє саперів

Вибух снаряду. Ілюстративне фото: google.com

На звільнених територіях триває розмінування. Під час однієї з операції троє вибухотехніків підірвалися на російському снаряді.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків.

"Це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області", — повідомив голова ОВА.

Серед вибухотехніків був 24-річний молодик.

"Хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Двоє інших саперів, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Наразі їм також надають медичну допомогу.

Скриншот повідомлення Олександра Прокудіна

Нагадаємо, щоб завадити контрнаступу, окупанти вдаються до нової тактики на мінних полях.

Також експерт пояснив, що потрібно ЗСУ для успішної роботи розмінувальної техніки.