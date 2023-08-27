Зачищают Клищиевку от оккупантов: в сети показали впечатляющую работу бойцов "Сафари"

Кадры успешной работы ВСУ в Клищиевке. Фото: скриншот

В населенном пункте Клищиевка Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Однако Силы обороны постепенно продвигаются и уничтожают оккупантов.

В сети обнародовали видео, как ВСУ проводят зачистку в Клищиевке.

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Сообщается, что борьба в населенном пункте проходит практически за каждый дом. Ведь российские оккупанты постоянно подтягивают резервы и пытаются удержать захваченную территорию.

Однако ВСУ прилагают немалые усилия, чтобы помешать этому и изгнать российских оккупантов из Украины.

На видео работают бойцы штурмового полка НПУ "Сафари" бригады "Лють". Можно увидеть, как защитники успешно уничтожают оккупантов на своем пути, постепенно продвигаясь вперед.

Напомним, рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.

Также мы писали, 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Напомним, украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию врагов. Это произошло на Бахмутском направлении.