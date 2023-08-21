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Минус "Тюльпан" и "Пион": в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили вражескую технику РФ

21 августа 2023 09:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минус "Тюльпан" и "Пион": в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили вражескую технику РФ
Момент уничтожения вражеской техники. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео по уничтожению техники обнародовали Силы Специальных Операций ВСУ.

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Известно, что при разведке местности операторы группы специального назначения ССО обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Сообщается, что данная техника работала по позициям Сил обороны.

Операторы передали координаты выявленных целей артиллерии ВСУ, которые в свою очередь скорректировали по ней огонь.

По данным разведки, в результате артиллерийского удара российская техника была уничтожена, а враг понес большие потери убитыми и ранеными. Это можно заметить, в частности, на опубликованном видео.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял важную технику, среди которой танки, артиллерийские системы и БпЛА.

Добавим, в сети показали поразительное видео, как украинские разведчики уничтожили российский РЭБ "Поле-21".

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