Минус "Тюльпан" и "Пион": в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили вражескую технику РФ
Украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео по уничтожению техники обнародовали Силы Специальных Операций ВСУ.
Уничтожение российской техники
Известно, что при разведке местности операторы группы специального назначения ССО обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Сообщается, что данная техника работала по позициям Сил обороны.
Операторы передали координаты выявленных целей артиллерии ВСУ, которые в свою очередь скорректировали по ней огонь.
По данным разведки, в результате артиллерийского удара российская техника была уничтожена, а враг понес большие потери убитыми и ранеными. Это можно заметить, в частности, на опубликованном видео.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял важную технику, среди которой танки, артиллерийские системы и БпЛА.
Добавим, в сети показали поразительное видео, как украинские разведчики уничтожили российский РЭБ "Поле-21".