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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении

17 августа 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении
Российский вертолет Ка-52. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении!" — сообщил Олещук.

Он поблагодарил подразделение ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu
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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ с каждым днем приближает украинскую победу. Так, за минувшие сутки защитники ликвидировали 480 оккупантов.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Работино, а также освободили от оккупантов Урожайное.

Добавим, в ночь на 14 августа российский противник совершил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

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