Зафиксирован пуск ракет по Украине
Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуск ракет с российских истребителей. Ракеты летят в сторону Запорожья.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Пуск ракет в сторону Запорожья
В сообщении говорится, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья. Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия.
Ранее говорился, что возможен пуск ракет Х-22. Впрочем, сейчас уже неизвестно, так ли это.
Вскоре стало известно, что в Запорожье прозвучали взрывы.
Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.
Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.