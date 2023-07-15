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Зафиксирован пуск ракет по Украине

15 июля 2023 22:23
обновлено: 22:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зафиксирован пуск ракет по Украине
Предположительно ракеты летят в сторону Запорожья
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуск ракет с российских истребителей. Ракеты летят в сторону Запорожья.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Пуск ракет в сторону Запорожья

В сообщении говорится, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья. Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия.

Ранее говорился, что возможен пуск ракет Х-22. Впрочем, сейчас уже неизвестно, так ли это.

Воздушная тревога
Пуск ракет. Фото: скриншот
Воздушная тревога
Пуск ракет. Фото: скриншот

Вскоре стало известно, что в Запорожье прозвучали взрывы.

Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.

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