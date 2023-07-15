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Зафіксовано пуск ракет по Україні

15 липня 2023 22:23
оновлено: 22:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зафіксовано пуск ракет по Україні
Імовірно, ракети летять у бік Запоріжжя
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуск ракет із російських винищувачів. Ракети летять у бік Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Пуск ракет у бік Запоріжжя

У повідомленні йдеться, що зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя. Людей просять терміново пройти в укриття.

Раніше говорилося, що можливий пуск ракет Х-22. Втім, зараз уже невідомо, чи це так.

Повітряна тривога
Пуск ракет. Фото: скриншот
Повітряна тривога
Пуск ракет. Фото: скриншот

Незабаром стало відомо, що у Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, у суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.

Також ми писали, що у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.

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