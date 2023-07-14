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Зафиксирован вылет МиГ-31К: объявлена воздушная тревога

14 июля 2023 18:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зафиксирован вылет МиГ-31К: объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 14 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Из РФ вылетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вылет истребителя

"Вся Украина — ракетная опасность. Вылет МиГ-31К взлет с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении

Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот
Воздушная тревога
Актуальная карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua 

Напомним, что в Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей продолжается воздушная тревога.

Также мы писали, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.

 

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