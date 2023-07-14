Зафиксирован вылет МиГ-31К: объявлена воздушная тревога
14 июля 2023 18:44
Воздушная тревога в Украине. Фото: google
В пятницу, 14 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Из РФ вылетел истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Вся Украина — ракетная опасность. Вылет МиГ-31К взлет с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении
Напомним, что в Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей продолжается воздушная тревога.
Также мы писали, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.