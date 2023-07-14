Зафиксирован вылет МиГ-31К: объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине. Фото: google

В пятницу, 14 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Из РФ вылетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вылет истребителя

"Вся Украина — ракетная опасность. Вылет МиГ-31К взлет с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Актуальная карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей продолжается воздушная тревога.

Также мы писали, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.