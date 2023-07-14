Зафіксовано виліт МіГ-31К: оголошено повітряну тривогу
14 липня 2023 18:44
Повітряна тривога в Україні. Фото: google
У п'ятницю, 14 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З РФ вилетів винищувач МІГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Вся Україна — ракетна небезпека. Виліт МіГ-31К зліт з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні/
Нагадаємо, що у Кривому Розі вночі, 14 липня, пролунали вибухи. Також у низці областей триває повітряна тривога .
Також ми писали, що в деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.
Додамо, що у Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи . Також у низці областей України зберігається повітряна тривога.