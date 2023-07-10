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Зафиксирован взлет Ту-22М3: в Украине объявлена ракетная опасность

10 июля 2023 20:12
обновлено: 20:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взлет бомбардировщиков Ту-22М3 10 июля: существует ракетная опасность в Украине
Российские истребители Ту-22М3. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 10 июля, с территории РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22М3. "Покраснели" восточные области Украины.

Об этом сообщают мониторинговые группы в сети.

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Воздушная тревога в Украине 10 июля

Известно, что истребители взлетели с аэродрома Моздок в РФ.

 

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Сообщение о взлете истребителей. Фото: скриншот

Карта тревог по состоянию на 20:12.

 

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Карта тревог. Фото: скриншот

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 20:16 стало известно об отбое воздушной тревоги в Украине.

 

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Сообщение об отбое воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19 тревога звучала в 12 регионах Украины.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ.

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