Взлет бомбардировщиков Ту-22М3 10 июля: существует ракетная опасность в Украине

Российские истребители Ту-22М3. Фото: Википедия

Вечером, 10 июля, с территории РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22М3. "Покраснели" восточные области Украины.

Об этом сообщают мониторинговые группы в сети.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 10 июля

Известно, что истребители взлетели с аэродрома Моздок в РФ.

Сообщение о взлете истребителей. Фото: скриншот

Карта тревог по состоянию на 20:12.

Карта тревог. Фото: скриншот

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 20:16 стало известно об отбое воздушной тревоги в Украине.

Сообщение об отбое воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19 тревога звучала в 12 регионах Украины.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ.