Взлет бомбардировщиков Ту-22М3 10 июля: существует ракетная опасность в Украине

Зафиксирован взлет Ту-22М3: в Украине объявлена ракетная опасность
10 июля 2023 20:12
обновлено: 20:21
Российские истребители Ту-22М3. Фото: Википедия
Вечером, 10 июля, с территории РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22М3. "Покраснели" восточные области Украины.
Об этом сообщают мониторинговые группы в сети.
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Воздушная тревога в Украине 10 июля
Известно, что истребители взлетели с аэродрома Моздок в РФ.
Карта тревог по состоянию на 20:12.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 20:16 стало известно об отбое воздушной тревоги в Украине.
Напомним, что в Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19 тревога звучала в 12 регионах Украины.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ.