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Зафіксовано зліт Ту-22М3: в Україні оголошено ракетну небезпеку

10 липня 2023 20:12
оновлено: 20:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зліт бомбардувальників Ту-22М3 10 липня: існує ракетна небезпека в Україні
Російські винищувачі Ту-22М3. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 10 липня з території РФ злетіли стратегічні бомбардувальники  Ту-22М3. "Почервоніли" східні області України. 

Про це повідомляють моніторингові групи у мережі. 

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Відомо, що винищувачі злетіли з аеродрому Моздок в РФ. 

 

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Повідомлення про зліт винищувачів. Фото: скриншот

Мапа тривог станом на 20:12.

 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Відбій повітряної тривоги

Станом на 20:16 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Україні. 

 

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Повідомлення про відбій повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні, 10 липня оголосили повітряну тривогу в декількох областях України. Станом на 11:19 тривога лунала у 12 регіонах України. 

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. 

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