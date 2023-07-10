Зліт бомбардувальників Ту-22М3 10 липня: існує ракетна небезпека в Україні

Зафіксовано зліт Ту-22М3: в Україні оголошено ракетну небезпеку
10 липня 2023 20:12
оновлено: 20:21
Російські винищувачі Ту-22М3. Фото: Вікіпедія
Увечері 10 липня з території РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. "Почервоніли" східні області України.
Про це повідомляють моніторингові групи у мережі.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні 10 липня
Відомо, що винищувачі злетіли з аеродрому Моздок в РФ.
Мапа тривог станом на 20:12.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 20:16 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Україні.
Нагадаємо, що в Україні, 10 липня оголосили повітряну тривогу в декількох областях України. Станом на 11:19 тривога лунала у 12 регіонах України.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ.