Зліт бомбардувальників Ту-22М3 10 липня: існує ракетна небезпека в Україні

Російські винищувачі Ту-22М3. Фото: Вікіпедія

Увечері 10 липня з території РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. "Почервоніли" східні області України.

Про це повідомляють моніторингові групи у мережі.

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Повітряна тривога в Україні 10 липня

Відомо, що винищувачі злетіли з аеродрому Моздок в РФ.

Повідомлення про зліт винищувачів. Фото: скриншот

Мапа тривог станом на 20:12.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Відбій повітряної тривоги

Станом на 20:16 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Україні.

Повідомлення про відбій повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні, 10 липня оголосили повітряну тривогу в декількох областях України. Станом на 11:19 тривога лунала у 12 регіонах України.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ.