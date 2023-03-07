Погибший герой с позывным "Да Винчи": что известно об украинском защитнике

Дмитрий Коцюбайло

На Бахмутском направлении 7 марта погиб украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. Военный был более известен по-позывному "Да Винчи". Ему было 27 лет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Что известно о Дмитрии Коцюбайле

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынского общества Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

Несмотря на юный возраст, Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. По ее завершению, в 17 лет, ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках.

В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Воевал в битвах за Карловку, Пески и Саур-Могилу.

В 2014-м обломок снаряда ранил лицо воина — разорвал губу и выбил зуб. Другой обломок перебил ключицу и повредил ребра. Тогда медикам удалось вылечить бойца.

Защитник Украины получил звание Героя в декабре 2021 года. "Золотую Звезду" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, ему вручал президент Владимир Зеленский.

В 2022 году получил звание младшего лейтенанта.

Вот что "Да Винчи" говорил о независимости: "Это возможность говорить по-украински, носить шеврон и защищать свою страну".

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.

Также мы писали, что 3 марта под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла военная медикиня Яна Рыхлицкая.

Фото: Дмитрий Коцюбайло/ Facebook